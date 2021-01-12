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Erol Köse ve Gonca Vuslateri gerildi! 'Zekana yakıştıramadım'

12.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Erol Köse ve Gonca Vuslateri gerildi! 'Zekana yakıştıramadım'

Gonca Vuslateri-Hakan Altun aşkının bitmesinin yankıları sürüyor. Erol Köse'nin, ünlü oyuncu hakkında yaptığı bir yorum iki ünlü ismi karşı karşıya getirdi.

Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri için, “Bu kız üst perdeden konuşuyor; 'Ben Türkler ile çıkmam, onlardan çocuk yapmam'. Ama gitti Hakan Altun ile sevgili olup arabeskin göbeğine düştü” demişti.
Bu sözlere Twitter hesabından yanıt veren oyuncu, Seda Sayan’ın 10 yıl öncesine ait videosunu paylaşarak, “Hep güç veriyor su monolog” mesajını yazdı.

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Erol Köse, Gonca Vuslateri’nin bu hamlesine, UçanKuş TV'deki 'Canlı Masa' programında cevap verdi.

"Goncacığım, 10 yıl geç kaldın! Artık biz Seda Sayan ile küs değiliz. Zaman aşımına uğradı. Senin zekana yakıştıramadım. Senin seviyen buysa benim de bu düzeyde misilleme yapma hakkım var. Hazır ol!"

2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü. İkili, ayrılığın ardından birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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