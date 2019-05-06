Erol Sayan beyin kanaması geçirdi

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Türk müziğinin yaşayan en önemli bestecilerinden Erol Sayan’ın beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Akay, ünlü bestecinin durumunun çok ağır olduğunu da ifade ederek dua istedi.

Aynı zamanda Erol Sayan’ın ‘Sevmeyi Çok Denedim’ isimli bestesinin söz yazarı olan Onur Akay, "Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir, Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Sen Gözlerimde Bir Renk gibi çok sayıda unutulmaz şarkının bestekârı Erol Sayan, geçirdiği beyin kanaması nedeni ile dün akşam saat 22:30 sularında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olan ve durumunun çok ağır olduğunu öğrendiğim değerli hocamız, bu gece acil ameliyata alınıyor.

Ramazan ayına girdiğimiz bu mübarek günlerde dualarınızı eksik etmeyin. ‘Sevmeyi Çok Denedim’ isimli bestesinin söz yazarı olmaktan şeref duyduğum Erol Sayan hocamıza, acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaparak Erol Sayan’la yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.