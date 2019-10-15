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Erotik film çeken Bella Thorne ödül aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan 22 yaşındaki Bella Thorne yetişkin film sitesi için film çekti bununla da kalmadı bir de ödül kazandı. Thorne ödül için çıktığı sahnede alkış topladı.

Erotik film çeken Bella Thorne ödül aldı!

Disney Channel'da çocuk yıldız olarak ünlenen Bella Thorne, önce kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattığı cesur bir kitap yazdı sonra da +18'lik bir film çekerek "çocuk yıldız" imajını tamamen yıktı.

+18'lik filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu da kendi yazdığı Her & Him adlı filmin yönetmenliğini üstlenen Bella, bir de ödül kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki oyuncu, katıldığı ödül töreninden "Vizyon Ödülü"yle dönmeyi başarırken, sahneye çıkarak bir de konuşma yaptı.

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Geceye siyah üzeirne parıltılı bir pantolon ceketle katılan Bella, bolca alkış aldı. Bella Thorne, yetişkin film sektöründeki çalışmalarına devam edeceğini ima ederek "Seneye yine burada görüşmek üzere" diye konuştu.

Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, söz konusu web sitesinin “Hayali Yönetmenler” serisinde konuk yönetmen olarak görev almıştı.


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