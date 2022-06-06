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Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

06.06.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar; oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Oyuncu arkadaşı Ezgi Mola gibi sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandıktan sonra sosyal medyada hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar'ın son paylaşımları olay oldu. İşte detaylar...

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar; Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nın son sezonunda çekimlerine başlanan Erşan Kuneri dizisinde Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerle başrolleri paylaştı.

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

MERVE DİZDAR'DAN GEÇMİŞE GÖTÜREN PAYLAŞIM

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'deki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

ERŞAN KUNERİ'NİN FERİDE'Sİ MERVE DİZDAR ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Merve Dizdar, Instagram hesabının story kısmında art arda çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları:

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!

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Masumlar Apartmanı dizisi Cem Yılmaz Ezgi Mola Merve Dizdar
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