Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü! Gören bir daha baktı

Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar; Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nın son sezonunda çekimlerine başlanan Erşan Kuneri dizisinde Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerle başrolleri paylaştı.

MERVE DİZDAR'DAN GEÇMİŞE GÖTÜREN PAYLAŞIM

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'deki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

ERŞAN KUNERİ'NİN FERİDE'Sİ MERVE DİZDAR ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Merve Dizdar, Instagram hesabının story kısmında art arda çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımları:





