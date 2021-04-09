Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Ersin Korkut'un sevgilisi ve evli olup olmadığı sevenleri tarafından araştırılıyor. BKM Mutfak ekibine katıldıktan sonra hayatı değişen Ersin Korkut, gündemin en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. İşte, Ersin Korkut hakkında merak edilenler...

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Ersin Korkut ilk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışmıştır. İş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Ersin Korkut aynı zamanda Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u BKM Mutfak kadrosuna dahil etti. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, böylece oyunculuğa ilk adımını attı.