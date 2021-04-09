MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

09.04.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin Korkut gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. BKM Mutfak oyuncularından olan Ersin Korkut, Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile büyük bir hayran kitlesi elde etti. Yılmaz Erdoğan'ın akrabası olan Ersin Korkut hakkında sevenleri evli olup olmadığını merak ediyor. İşte, Ersin Korkut'un hayatı...

Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Ersin Korkut'un sevgilisi ve evli olup olmadığı sevenleri tarafından araştırılıyor. BKM Mutfak ekibine katıldıktan sonra hayatı değişen Ersin Korkut, gündemin en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. İşte, Ersin Korkut hakkında merak edilenler...

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Ersin Korkut ilk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışmıştır. İş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Ersin Korkut aynı zamanda Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u BKM Mutfak kadrosuna dahil etti. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, böylece oyunculuğa ilk adımını attı.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncu ve yazar kadrosunda yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Yeni imajıyla gündem oldu! Yeni imajıyla gündem oldu!
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Ersin Korkut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

ABD savaş gemilerine ilişkin Türkiye'ye bildirimde bulundu

İngiltere Prensi hayatını kaybetti!

İngiltere Prensi hayatını kaybetti!

Gören bir daha bakıyor! Bu yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

Gören bir daha bakıyor! Bu yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: Bu belirtilere dikkat

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: Bu belirtilere dikkat

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Yoğun bakımda son durum görüntülendi!

Yoğun bakımda son durum görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

'Lezbiyenlerden mesajlar alıyorum' dedi ve ekledi: Fantezi için...

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Sette korkunç kaza! Yoğun bakımda

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Duyan çileden çıktı! 'Evli erkeklerle olmam...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.