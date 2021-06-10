Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erzincan’da vatandaşların bağışlarıyla toplanan Etnografya Müzesi, yoğun ilgi görüyor

Erzincan’da vatandaşların bağışlarıyla toplanan Etnografya Müzesi, yoğun ilgi görüyor

10.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Kemaliye ilçe merkezinde tarihi binalar içerisinde bulunan Etnografya Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kemaliye Etnografya Müzesi’nde etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor.

Erzincan’da vatandaşların bağışlarıyla toplanan Etnografya Müzesi, yoğun ilgi görüyor

Etnografya Müzesi’nde Kemaliyeli vatandaşların bağışları ile toplanan tüm etnografik eşyalar, müze ziyaretçilerine ilçenin engin kültürü hakkında izlenimler bırakarak, geçmişi günümüze taşıyor. Kemaliye Müzesi’nin bulunduğu tarihi binanın yapılış tarihi ise tam olarak bilinmiyor. Dış cephenin kesme büyük taşlardan yapılmış olması, binaya estetik ve ihtişam kazandırıyor. Fırat Nehri’ne bakan arka cephe ahşap malzemeyle yapılırken binanın pencereleri ve pencere kolları da özgün mimariyi yansıtan önemli kısımlar olarak göze çarpıyor.

2

Uzunca bir süre binanın alt katı Ceza ve Tutukevi olarak kullanılsa da 1999 yılında tamamını Kemaliyelilerin sağladığı maddi imkanlarla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, restorasyon yapıldı. Binanın orta katının girişinde bulunan oda, sedirle kaplanarak, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’ne fasıl ve folklor gösterileri için ayrıldı. Orta katın girişinden sonra bulunan büyük salon, ara holler, bir büyük ve üç küçük odadan oluşan bölümleri etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor. Kemaliye Etnografya Müzesinde toplanan 600’e yakın tarihi eşya ve folklorik kıyafetler, bağışlayanların isimleriyle birlikte ışıklı camekanlar içerisinde, açıkta ve cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kemaliye Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Müzeyi ziyarete gelen Şevval Öz, Kemaliye halkının buraya bağışladığı eşyalar sayesinde binanın tarih koktuğunu belirterek, müzeye olan hayranlığını dile getirdi.

(İHA)

Doğal güzelliklere ilgi arttı ! Adana’nın gizli cenneti: Küp şelaleleriDoğal güzelliklere ilgi arttı ! Adana’nın gizli cenneti: Küp şelaleleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Tarihin en büyük dolandırıcılığı! Avrupa siyasetini etkilediTarihin en büyük dolandırıcılığı! Avrupa siyasetini etkiledi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dev bütçeli film için imzayı attı

Dev bütçeli film için imzayı attı

Dünyanın en sıra dışı mankeni! Hastalığı asla engel olmadı

Dünyanın en sıra dışı mankeni! Hastalığı asla engel olmadı

Görsel şölen! Alaska’ya gitmeye gerek kalmadı

Görsel şölen! Alaska’ya gitmeye gerek kalmadı

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.