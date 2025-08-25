YEMEK

Erzurum’da kültür rüzgarı... Kültür Yolu Festivali: Cağ Kebabı satış rekoru kırdı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez Erzurum’da gerçekleştirildi. 16-24 Ağustos tarihleri arasında 9 gün boyunca süren festivalde, şehrin dört bir yanında 400’e yakın etkinlik düzenlenirken, Erzurum adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Erzurum'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 16-24 Ağustos tarihlerinde 9 gün süresince 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi.

Festival kapsamında otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez Erzurum'da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

12 LEZZET NOKTASINDA YÖRESEL YEMEKLER YAPTI

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Erzurum'da belirlenen 12 lezzet noktasında yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, kentte unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

"ERZİNCAN'DAN AĞRI'DAN GELENLER VAR"

Şakir Aktaş, "Festival dolu geçti. Yakın bölgelerden yerli turistler de geliyor" dedi.

Tatlıcı Selami Atiş, "Festivalden dolayı iş yerimizin yoğunluğu epey arttı. Yüzde 50'lik bir artış oldu. Özellikle şehir dışından yoğun sipariş aldık" ifadelerini kullandı.

Fatih Koç, "Festival iyi geçiyor. Yüzde 90 oranında doluluğumuz var. Erzurum hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kars'tan, Erzincan'dan Ağrı'dan gelenler var. Herkese faydası var" dedi.

Anadolu su böreği işletme sahibi Serkan Akköse, "Şehrin her tarafında bir müzik sesi geliyor. İnsanların yüzü gülüyor. İş yerimiz dolup taşıyor. Normal kapasitemizin iki katı çalışıyoruz. Vardiyalarımızı artırdık. Kapanış saatlerimizi uzattık" dedi.

