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Erzurum Ticaret Borsası

18.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,40 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg26,5042,5039,40HMSKuru soğanKg2,002,002,00HTSPatatesKg2,502,502,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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