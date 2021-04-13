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Erzurum'un lezzeti kadayıf dolması Ramazan sofralarının aranan lezzeti olacak

Betül Songur Betül Songur
13.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Erzurum'un meşhur lezzeti kadayıf dolması, iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Cevizle doldurulan kadayıfların sarıldıktan sonra yumurtaya bulanarak kızartıldığı kadayıf dolması, üzerinde gezdirilen şerbetle tadına doyulmaz tatlılar arasındaki yerini alıyor.

Erzurum'un lezzeti kadayıf dolması Ramazan sofralarının aranan lezzeti olacak

Kentte Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalacak vatandaşların iftar sofralarını tatlandırmaya devam edecek.

Ramazanda herkesin evinde yapılan, restoranlardan gerek telefonla gerekse internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş edilebilen kadayıf dolması, bu yıl da "11 ayın sultanı"nda iftar sofralarını süsleyecek.

KURYELERLE EVLERE SERVİS

Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kadayıf dolmasını, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazanda da kuryelerle servis edecek.

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Tel tel kadayıfın içine ceviz konulup sarılmasının ardından yumurtaya bulanıp kızartılan, daha sonra soğuk şerbete batırılan dolmalar, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.

RAMAZAN AYINDA TALEP DE ARTIYOR

İçindeki bu malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve siparişlerle özellikle ramazanlarda satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, il dışındaki müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

Erzurum'da 15 yıldır kadayıf dolması üretimi yapan Ömer Geyik, AA muhabirine, kadayıf dolmasının Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunduğunu söyledi.

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'HEMEN HER EVDE PİŞİRİLİR'

Hemen hemen her evde kadayıf dolması pişirildiğini ve Erzurum'da kadayıf dolması olmayan sofranın bulunmadığını belirten Geyik, şöyle konuştu:

"Özenle yaptığımız tel tel hazırlanan kadayıfın arasına ceviz konulur ve özenle sarılır. Daha sonra yumurtaya bulanıp kızartma işlemi tamamlanır ve şerbetlenerek servise hazır edilir. Özellikle Erzurum'da ramazan ayında günlük 1 veya 2 tondan fazla kadayıf tüketiliyor. Hatta daha fazla olduğu günlerde mümkün. Özenle hazırlanan kadayıf dolmaları kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor ve beğenilerek tüketiliyor."

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AA

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