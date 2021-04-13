Erzurum'un lezzeti kadayıf dolması Ramazan sofralarının aranan lezzeti olacak

Ramazanda herkesin evinde yapılan, restoranlardan gerek telefonla gerekse internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş edilebilen kadayıf dolması, bu yıl da "11 ayın sultanı"nda iftar sofralarını süsleyecek.

Kentte Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalacak vatandaşların iftar sofralarını tatlandırmaya devam edecek.

Erzurum'da 15 yıldır kadayıf dolması üretimi yapan Ömer Geyik, AA muhabirine, kadayıf dolmasının Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunduğunu söyledi.

'HEMEN HER EVDE PİŞİRİLİR'

Hemen hemen her evde kadayıf dolması pişirildiğini ve Erzurum'da kadayıf dolması olmayan sofranın bulunmadığını belirten Geyik, şöyle konuştu:

"Özenle yaptığımız tel tel hazırlanan kadayıfın arasına ceviz konulur ve özenle sarılır. Daha sonra yumurtaya bulanıp kızartma işlemi tamamlanır ve şerbetlenerek servise hazır edilir. Özellikle Erzurum'da ramazan ayında günlük 1 veya 2 tondan fazla kadayıf tüketiliyor. Hatta daha fazla olduğu günlerde mümkün. Özenle hazırlanan kadayıf dolmaları kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor ve beğenilerek tüketiliyor."

AA

