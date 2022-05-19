YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

19.05.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

Saraybosna Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatı katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otelin odasında hasara sebep oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdiVeren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti
Gaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandıGaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:48
Öğle
12:16
İkindi
16:11
Akşam
19:35
Yatsı
21:13

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cumartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşi kendisinden 34 yaş küçük! "Stilime..."

Eşi kendisinden 34 yaş küçük! "Stilime..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.