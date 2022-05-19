Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Erzurum'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

Saraybosna Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatı katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otelin odasında hasara sebep oldu.



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