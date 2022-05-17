Uyurken dev bir farenin saldırısına uğrayan kadın, hastanelik oldu! “Kemiğe kadar kemirmeye çalışmış”

76 yaşındaki Diana Kirk isimli bir kadın Nottinghamshire'daki evinde oldukça büyük bir farenin yüzünü ve boyun bölgesini kemirmesinden sonra korkunç yaralar aldı. Kirk’in 85 yaşındaki kocası John’un sabah saatlerinde eşininin durumuna bakmak için odasına girmesiyle dehşet ortaya çıktı. John eşini yatağında kanlar içinde bulduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve karısının sahip olduğu yaralara benzer bir şey görmediğini söyledi.

“SESLER DUYDUM AMA”

Gecenin geç saatlerinde evin çeşitli noktalarında tırnak sesleri duyduğunu dile getiren John bunun bir fare olabileceğini anlamadığını ifade etti. Ambulansla birlikte eşini hastaneye götüren John, “Gece sesleri duydum ama anlamlandıramadım. Yüzünde, boynunda ve ellerinde çizikler vardı. Bazı yaralar çok derindi. Kemiğine kadar kemirmeye çalışmış ve her yerde kan vardı. Gördüklerime bir anlam veremedim” dedi.

Ertesi sabah, bir komşu evde bir tuzak kurduktan sonra, Bay Kirk, farenin yakalandığını ve bir kafese kapatıldığını söyledi.



