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Esareti bitmeyen Britney Spears için şimdi de Netflix harekete geçti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Esareti bitmeyen Britney Spears için şimdi de Netflix harekete geçti

Hayranları tarafından Free Britney kampanyası sayesinde bir süredir desteklenen Britney Spiers hakkındaki Hulu belgeseli Framing Britney Spears çok ses getirdi. Netflix'in de bir Britney Spears belgeseli hazırladığı ortaya çıktı.

Uzun süredir babasıyla süren vasilik savaşında hayran desteğini arkasına alan Britney Spiers hakkında Hulu’da yayınlanan Framing Britney Spears çok ses getirdi. The New York Times'ın hazırladığı belgeselden sonra Spears'ın eski sevgilisi Justin Timberlake kendisinden özür diledi.

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Bloomberg'in aktardığı habere göre, Hulu'daki ses getiren belgeselin ardından Netflix de 2007 yılında ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, magazin basınının yoğun takibi altında kalan şarkıcı Britney Spears'ın belgeselini hazırlıyor.

Netflix'in hazırladığı belgeselin gerçek suç alanında tanınan Erin Lee Carr tarafından yönetileceği ortaya çıktı.

Bloomberg, Netflix'in projesinin Hulu'da çıkan belgeselden önce de hazırlandığını aktardı.

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