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Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

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YAŞAM  | 30.07.2019 23:17 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin bodrum katındaki evlerinde hapsettiği yabancı uyruklu 6 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Çınar Mahallesi 1443. Sokak, 10 numaralı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kız çocuğu aynı apartmanın bodrum katında kalan 12 yabancı uyrukludan biri tarafından taciz edildiğini annesine söyledi. Aile bireylerinin durumdan bahsetmesi üzerine mahalleli ayağa kalktı.

EVLERİ TAŞLANDI

Mahalleli 12 yabancı uyruklu kişinin kaldığı bodrum katını taşlamaya başladı.

Mahalleli dairedeki kişilerin dışarıya çıkmalarını engellerken bir yandan polise haber verildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylara müdahale etti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bodrum katta bulunan yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına alarak apartmanın kapısına kadar yanaştırdıkları zırhlı araca bindirdi. Esenyurt Polis Merkezi'ne götürülen 6 şüphelinin sorgulaması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Çocuk istismarı

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