MAGAZİN

Eser ve Berfu Yenenler çiftinden balayı paylaşımları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta evlenen oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız Yenenler, Antalya'da balayı yapıyor. Ünlü çift balayından fotoğraflar paylaştı.

Eser ve Berfu Yenenler çiftinden balayı paylaşımları!

Kilyos'ta ünlü isimlerin katıldığı bir düğünle Eser-Berfu Yenenler çifti balayı için Antalya'yı tercih etti.

Ünlü çift balayından fotoğrafları da Instagram hesaplarından paylaştı.

Untitled-10

Havuz başında poz veren 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti. Berfu Yenenler fotoğrafını "Eş seçerken dikkat edilecekler listesi:
-İyi fotoğraf çekebilmesi" notuyla paylaştı.

eser1

Eser Yenenler ise havuzda çekilen pozlarına ise, "İlişkimizin yükü flamingoların omzunda" notunu yazdı.

eser2

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattıBüşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı
Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler berfu yıldız Balayı

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan'dan tatil paylaşımı 'Denizle tanıştı oğlumuz'

'Denizle tanıştı oğlumuz'

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!

Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!

Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın tatili devam ediyor

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın tatili devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.