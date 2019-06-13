Eser ve Berfu Yenenler çiftinden balayı paylaşımları!

Kilyos'ta ünlü isimlerin katıldığı bir düğünle Eser-Berfu Yenenler çifti balayı için Antalya'yı tercih etti.

Ünlü çift balayından fotoğrafları da Instagram hesaplarından paylaştı.

Havuz başında poz veren 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti. Berfu Yenenler fotoğrafını "Eş seçerken dikkat edilecekler listesi:

-İyi fotoğraf çekebilmesi" notuyla paylaştı.

Eser Yenenler ise havuzda çekilen pozlarına ise, "İlişkimizin yükü flamingoların omzunda" notunu yazdı.





