MAGAZİN

Eser Yenenler dediğini yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Eser Yenenler, yıllar önce çekilen bir videosunu sosyal medyada uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi yansıtılmasını affetmedi. Yenenler, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Eser Yenenler dediğini yaptı!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde DJ kabininde bulunan bulunan Eser Yenenler, bir ara masanın üzerine eğiliyor. Bazı sosyal medya hesaplarında bu görüntülerde Eser Yenenler'in uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Görüntülerin tamamı izlendiğinde Yenenler'in sigarasını yakmak için eğildiği anlaşılıyor. Bu görüntüleri yayan hesaba ateş püsküren Yenenler "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" diye diye isyan etmişti.

BİR DAHA TEKRARLANMAMASI İÇİN...

Yenenler, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı...

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Eser Yenenler instagram

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