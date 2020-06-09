Eser Yenenler’den romantik kutlama

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı program ile hayatımıza giren Eser Yenenler, program bittikten sonra bir şov programı yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde yeni bir proje ile karşımıza çıkmayan oyuncu Eser Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni kazandı.

İlk evlilik yıldönümünü kutlayan Eser Yenenler, bu özel güne dair satırlarıyla ne kadar romantik bir kişiliği olduğunu da göstermiş oldu. Evlilik gününde çekilmiş bir karelerini hesabından paylaşan oyuncu bu görüntünün altına şunları yazdı:

“O gün öyle bir sarıldık ki karım.. Evlendik sonra, bir yıl olmuş hatta, zaman tuhaf şey, ben sanki hep o sarıldığımız andayım”

