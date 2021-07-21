Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den kötü haber

Eşi Eser Yenenler ve iki çocuğu Kuzey ile Mete'yle yaz başından beri Alaçatı'da olan Berfu Yenenler'i güneş çarptı. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, yataktan kalkamadığını söyledi.

Eğlenceli videolar paylaşarak adından söz ettiren Yenenler, güneş çarptığını Instagram'dan duyurdu.

Yenenler, "Bazı güneş çarpmaları yaşanmış dün... Bugün yerimden kalkamıyorum, sadece uyuyorum. Şaka gibi bir gün" diye yazdı. Yenenler daha sonra, "Biraz kumru yiyip, düzelmeye çalışalım" notunu düştü.

