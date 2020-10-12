Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamile olduğunu duyurdu: "Kuzey'e kardeş geliyor"

Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Berfu Yenenler paylaştığı gönderide, ‘’Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi! Kuzey’e kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.

"KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR"

Eser Yenenler ise paylaşımında, "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" notunu düştü.

