MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamile olduğunu duyurdu: "Kuzey'e kardeş geliyor"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamile olduğunu duyurdu: "Kuzey'e kardeş geliyor"

12.10.2020 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamile olduğunu duyurdu: "Kuzey'e kardeş geliyor"

Oyuncu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, hamile olduğunu açıkladı. Ünlü çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla çocukları Kuzey'e kardeş geleceğini duyurdular.

Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Berfu Yenenler paylaştığı gönderide, ‘’Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi! Kuzey’e kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.

berfu

"KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR"

Eser Yenenler ise paylaşımında, "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Bomba itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’Bomba itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’
Esrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçtiEsrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu

Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Berfu ve Eser Yenenler çiftinden müjdeli haber! Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler hamile mi?

Berfu-Eser Yenenler çiftinden müjdeli haber!

MasterChef'ten elenen Walison Fonseca'dan ilk paylaşımlar! Türk eşi Melisa'dan sürpriz

MasterChef'ten elenen Walison Fonseca'dan ilk paylaşımlar! Türk eşi Melisa'dan sürpriz

Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım

Çağla Şıkel’den hayata dair şaşırtan itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’

Bomba itiraf! ‘Hayatla dans etmeyi..’

Nihal Candan yunuslarla yüzerek yaz sezonunu kapattı!

Mayolu pozu olay oldu!

Kelly Osbourne fazla kilolarından kurtuldu

Karantinada 38 kilo verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.