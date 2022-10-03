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Eser Yenenler'in parti evine Berfu Yenenler balyozla girmiş

03.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alelade Show'a konuk olan Eser Yenenler ve karısı Berfu Yenenler açıklamalarıyla gündeme geldi. Berfu Yenenler Eser Yenenler'in bir dönem çok konuşulan parti eviyle ilgili itirafıyla da şaşırttı. Bir dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerinde geldi ev yüzünden Murat Boz ile Aslı Enver'in arasına da bu yüzden kara kedi girmişti.

Eser Yenenler'in parti evine Berfu Yenenler balyozla girmiş

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası da gündeme geldi. O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver kavga etmişti.

Berfu Yenenler "Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" dedi. Şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

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"BEN O EVİ DAĞITTIM"

Berfu Yenenler o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

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Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler aktan
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