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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un nişanında danslarıyla olay oldu

27.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u nişan töreninde yalnız bırakmadı. Nişan töreninde etek boyuyla dikkat çeken Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler ile yaptığı dans olay oldu. İkilinin dansını görenler "Dansı acilen bırakın" yorumları yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kısa bir ayrılıktan sonra barışarak evlenmeye karar verdi. Ünlü çift geçtiğimiz akşam kız isteme töreni ve nişan yaptı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u nişanında Eser Yenenler ve Berfu Yenenler de yalnız bırakmadı.

Etek boyuyla dikkat çeken Berfu Yenenler gecede öne çıkan isimlerdendi. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti arkadaşlarının nişanında Edis'in Martılar şarkısıyla ilginç bir dans gösterisi yaptı.

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KİMİ DANSA KİMİ ETEK BOYUNA TAKILDI

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in dansı sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Pek çok kişi ikiliyi sempatik bulmadı ve yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

drh

  • Acilen dansı bırakmanız lazım
  • Bu çift hiç samimi gelmiyor
  • Çok itici buluyorum bunları
  • Baston yutmuş gibi oynuyor
  • O etek boyuyla iyi cesaret
  • Dans edemiyorlar ki!
  • Etek boyuna takıldım
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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Demet Özdemir Eser Yenenler Oğuzhan Koç
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