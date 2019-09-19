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Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin ismini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Eser Yenenler eşiyle çektiği videoyla doğacak bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Eser Yenenler, açtığı Youtube kanalında evinden yaptığı çekimlere devam ediyor. Bu çekimlerde kendisine hamile eşi Berfu Yıldız da eşlik ediyor. Çift yayınladıkları son videoda doğacak çocuklarının ismini açıkladı.

Önce Eser Yenenler, Finlandiya’ya Kuzey Işıkları'nı görmek için gittiklerini ve o ışıkta da eşine evlilik teklifi etmeyi hedeflediğini anlattı. Oyuncu, Kuzey Işıkları'nı göremedikleri için yüzük kutusunu günlerce cebinde taşıdığını ve tatilin sonlarına doğru mecburen Kuzey Işıkları'nı göremeden evlilik teklifinde bulunduğunu söyledi.

Ardından da ünlü çift doğacak bebeklerinin ismini açıkladı. Gidip de göremedikleri Kuzey Işıkları'ndan esinlenerek doğacak oğullarının ismini Kuzey koymaya karar verdiklerini söyledi.

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Eser Yenenler eser yenenler oğlu berfu yıldız

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