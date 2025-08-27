Mynet Trend

Eşi boşanmak istedi kabul etmedi! Cani kadın uykusunda yakalayıp kabusu yaşattı

Florida'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Chuanying He isimli kadın, 21 Ağustos günü boşanmak isteyen eşini odaya kilitleyip asitle yaktı. Acılar içinde kıvranan adam günler sonra hayatını kaybetti.

Florida’da yaşayan Chuanying He ABD’nin Florida eyaletinde 21 Ağustos’ta eşi Robert Heyden’ın kendisine boşanma davası açmasının ardından kabusu yaşattı.

Chuanying He, 65 yaşındaki kocasının üzerine uyurken sülfürik asit döktü ve kaldığı odanın kapısını kilitledi. Saatler sonra Chuanying He, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Polis, Heyden’ın yardım çığlıkları attığını duydu ancak yatak odasının kapısının tahta bir çubuk ve metal tel ile sıkıştırılması sebebiyle odaya hemen giremedi. Acil bir şekilde ameliyata alınan Heyden, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

