Eşi ile ayrılmıştı! Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz neden TT oldu?

Kurtlar Vadisi adlı dizide Polat Alemdar karakterine hayat vermesiyle büyük hayran kitlelerine ulaşan Necati Şaşmaz, yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılında dünyaevine girdiği Nagehan Şaşmaz ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu magazinin gündemi olmuştu. İki çocuk babası Şaşmaz hakkında öne sürülen bazı iddialar nedeniyle Twitter'da tt listesinde yer aldı. Peki Necati Şaşmaz neden TT listesine girdi. İşte ayrıntılar...

NECATİ ŞAŞMAZ NEDEN TT OLDU?

Geçtiğimiz haftalarda eşi Nagehan Şaşmaz ile yollarını ayıran Necati Şaşmaz, TT listesinde en üst sıralarda yer aldı. Şaşmaz'ın bu listede neden ye aldığı merak konusu olurken, yaşanan boşanma davasında eski eşinin, ünlü oyuncu hakkında öne sürdüğü bazı ithamların gündeme getirilmesi oldu. Necati Şaşmaz'ın özel yaşantısına ilişkin ortya sunulan çeşitli iddialar nedeniyle Twitter'da trending topic (TT) olduğu belirtildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI OLDU

Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi'nde yıllarca Polat Alemdar karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük kitleler tarafından sevildi. Dizide Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan bir bürokrat ve istihbaratçıya hayat veren Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl süren ekran serüveninde Polat Alemdar olarak nam saldı ve başka projelerde de pek yer almadı.

