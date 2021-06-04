Eşi ile ayrılmıştı! Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz neden TT oldu?

Kurtlar Vadisi adlı dizide Polat Alemdar karakterine hayat vermesiyle büyük hayran kitlelerine ulaşan Necati Şaşmaz, yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılında dünyaevine girdiği Nagehan Şaşmaz ile çekişmeli bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu magazinin gündemi olmuştu. İki çocuk babası Şaşmaz hakkında öne sürülen bazı iddialar nedeniyle Twitter'da tt listesinde yer aldı. Peki Necati Şaşmaz neden TT listesine girdi. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz haftalarda eşi Nagehan Şaşmaz ile yollarını ayıran Necati Şaşmaz, TT listesinde en üst sıralarda yer aldı. Şaşmaz'ın bu listede neden ye aldığı merak konusu olurken, yaşanan boşanma davasında eski eşinin, ünlü oyuncu hakkında öne sürdüğü bazı ithamların gündeme getirilmesi oldu. Necati Şaşmaz'ın özel yaşantısına ilişkin ortya sunulan çeşitli iddialar nedeniyle Twitter'da trending topic (TT) olduğu belirtildi.
Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi'nde yıllarca Polat Alemdar karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu Necati Şaşmaz, büyük kitleler tarafından sevildi. Dizide Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan bir bürokrat ve istihbaratçıya hayat veren Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl süren ekran serüveninde Polat Alemdar olarak nam saldı ve başka projelerde de pek yer almadı.
Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyay geldi. Aslen zaza kökenlidir. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.
Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti. Gezi Parkı olayları için çözüm arayışına giren hükümet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş; Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimlerle birlikte yer almıştır. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması anlamsız bulunmuş, Twitter'da bazı kesimlerin tepkisini toplamıştır.
Şaşmaz, 2 Kasım 2014'te dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.
Çift karşılıklı olarak boşanma davası açarak yollarını ayırmaya karar verdi. Çekişmeli geçen boşanma sürecinde Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri sürerek 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu. Çocukların velayeti annneye verilirken, nafakada bağlandı. Ancak Nagehan Şaşmaz'ın tazminat talebi reddedildi.
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