Eşi ve doğacak çocuğu arasında seçim yaptı: Pişman değilim!

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.

'EŞİNİ KURTARIRSAN KIZINI, KIZINI KURTARIRSAN EŞİNİ KAYBEDERSİN'

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı.

Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi" dedi.

Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi.

'AMELİYATHANEYE GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜ'

Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü" diye konuştu.

Yeni baba, kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını verdi ve şunları söyledi: "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."