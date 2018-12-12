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Eşi ve doğacak çocuğu arasında seçim yaptı: Pişman değilim!

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

ABD Kolorado'da, hamile eşi Keyvonne'un aniden rahatızlanması üzerine onu hastaneye götüren Frederick Connie'den 'ya eşini ya da kızını' seçmesi istendi. Connie, seçimini kızından yana kullandı ve “Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi" ifadelerini kullandı.

Eşi ve doğacak çocuğu arasında seçim yaptı: Pişman değilim!

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.

'EŞİNİ KURTARIRSAN KIZINI, KIZINI KURTARIRSAN EŞİNİ KAYBEDERSİN'

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı.

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Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi" dedi.

Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi.

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'AMELİYATHANEYE GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜ'

Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü" diye konuştu.
Yeni baba, kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını verdi ve şunları söyledi: "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."

Bağışlanan anne sütüyle beslenen minik Angelique'in birkaç hafta daha hastanede kalması bekleniyor.

Connie ayrıca, eşinin cenazesi ve yeni doğan kızı için yapması gereken ödemeler konusunda endişeli.

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'BORCUM BİRİKİYOR'

Mali açıdan iyi bir durumda olmadığını söyleyen talihsiz adam, "Borcum birikiyor ve eşimi gömmek zorundayım. Kızım ise dünyaya yeni geldi" dedi.

Connie'nin patronu, ona yardım etmek için Facebook'ta bir yardım sayfası açtı.

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abd Kolorado Keyvone Frederick Connie bebek doğum seçim tercih

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