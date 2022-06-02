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'Eşimin çamaşırlarını gördünüz' cinayetinde yeni gelişme! "5 mermi koydum, tak tak tak" demişti

02.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'nin Kurban Bayramı'nda gerçekleşen bir cinayette sanık Sefa Numan T.’nin 12 yıldan 18 yıla dek hapsi istendi. Sefa Numan T., arkadaşı Erbil D. ile Ramazan Gögerçin uyurken Gögerçin'in eşinden anahtarı alarak evine girmiş ve balkonda beklemişti. Uyurken eve girmelerine ve eşinin çamaşırlarını görmelerine öfkelenen Gögerçin, iki arkadaşını buluşmaya çağırmış, aralarında çıkan arbede sırasında hayatını kaybetmişti.

'Eşimin çamaşırlarını gördünüz' cinayetinde yeni gelişme! "5 mermi koydum, tak tak tak" demişti

Arkadaşlarının, kendisi uyurken eşinden anahtarı alıp eşinin çamaşırlarının asılı olduğu evine girmelerine sinirlenen Ramazan Gögerçin hışımla evden çıkıp eşini aldıktan sonra arabada arkadaşlarını arayıp buluşma teklif etmişti. Gögerçin'in bu sırada "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği kaydedilmişti. Arkadaşı Gögerçin ile buluştuklarında aralarında çıkan tartışma sonucu ölümüne neden olan Sefa Numan T.'nin 12 yıldan 18 yıla dek hapsi istendi. İşte olayın ayrıntıları...

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Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Ö. Gögerçin, ailesine bayram ziyaretine gitmek için eşi Ramazan Gögerçin’i uyandırmak istedi. Eşinin uyanmaması üzerine Ö. Gögerçin, ailesinin yanına gitmek için evden çıktı. Apartman merdiveninde eşinin arkadaşları Sefa Numan T. ve Erbil D. ile karşılaşan Ö. Gögerçin, eşinin evde uyuduğunu söyledi. Erbil D., Ö. Gögerçin’den anahtarı alarak eve çıktı. Sefa Numan T. ise Ö. Gögerçin’i ailesinin evine bırakarak Erbil D.’nin yanına döndü. İkili, Ramazan Gögerçin uyuduğu esnada balkonda bir süre oturdu.

ORMANLIK ALANDA BULUŞAN ARKADAŞLAR ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

İddiaya göre, uykusundan uyanan Ramazan Gögerçin, arkadaşlarını balkonda görüp sinirlenerek öfkeyle evinden çıktı. Eşini ailesinin evinden alan Gögerçin, daha sonra Sefa Numan T.’yi arayarak, Mersincik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda buluşma teklifinde bulundu. Ormanlık alanda buluşan 3 arkadaş arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede Ramazan Gögerçin ve Sefa Numan T. silahla vurularak yaralandı. Gögerçin hayatını kaybederken, Sefa Numan T. ise tutuklandı.

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12 YILDAN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sefa Numan T.’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Avukatların savunmasının ardından mütalaasını sunan savcı, sanığa karşı haksız tahrik hükümleri uygulanmasını isteyerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

"ÜÇÜNÜZ DE BENİ TATMİN EDEMEZSİNİZ"

Öte yandan, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Ramazan Gögerçin’in uyandığında, arkadaşlarının evde olmasına sinirlendiği, aracına binerek eşini ailesinin evinden aldığı ve "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği, ardından Sefa Numan T.’yi arayarak buluşma teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

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EŞİNE AİT ÇAMAŞIRLARI GÖREN ARKADAŞLARINA SİNİRLENDİ

Aynı zamanda iddianamede, Gögerçin’in ormanlık alanda buluştuğu arkadaşlarına, "Aceleniz neydi? Benim evime gelecek kadar acele işimiz neymiş? Uyurken benim evime giriyorsunuz. Eşimin çamaşırları orada asılıyken siz nasıl eve girip keyif yapıyorsunuz?" diyerek Sefa Numan T. ve Erbil D.’ye tokat attığı ifade edilmişti.

İddianamede, Sefa Numan T.’nin Gögerçin’i uzaklaştırmaya çalıştığı esnada, Ramazan Gögerçin’in elindeki silahın ateş aldığı, silahtan çıkan kurşunların Sefa Numan T.’nin parmağını yaraladığı, Gögerçin’in de boyun ve karın bölgesine isabet ettiği bilgileri yer almıştı.

(DHA)

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