Ceyda Düvenci'den onun için boşandığı söylenmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkının ilk karesini Zeynep Bastık paylaştı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye verilmişti.

İHANET İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları konuşulmaya başlandı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AŞKIN İLK KARESİ GELDİ

Şakrak ile Akpınar aşkı geçtiğimiz günlerde belgelendi. Zeynep Bastık konserinde görüntülenen ünlü çiftin samimi halleri dikkat çekmişti.

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar aşkının ilk karesini ise Zeynep Bastık paylaştı. Ünlü çiftin aşk pozu kısa sürede gündem oldu.