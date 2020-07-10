Esin Moralıoğlu kimdir? İşte yeniden ortaya çıkan Esin Moralıoğlu hayatı!

Bir dönemin adından sıkça söz ettiren modeli Esin Moralıoğlu yeniden objektiflere yakalanınca gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda ve podyumlarda görünmeyen ünlü model, Çeşme’de denize girerken görüntülendi. Esin Moralıoğlu şimdiki hali ile görenleri şaşırttı. Modeli daha önce tanımayanlar ve hakkında bilgi almak isteyenler Esin Moralıoğlu kimdir? sorusunu sormaya başladı. İşte Esin Moralıoğlu biyografi…

Esin Moralıoğlu kimdir?

Ünlü isimle ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi Esin Moralıoğlu kaç yaşında? oldu. Esin Moralıoğlu 25 Ağustos 1969 yılında dünyaya geldi. Esin Moralıoğlu yaş olarak şu an 50 yaşındadır. 1989 senesinde Venüs güzel seçilerek mankenli mesleğinde emin adımlarla ilerleyen Esin Moralıoğlu Tatar Ramazan filmindeki performansıyla çok konuşuldu. Ünlü ismin şu an emlakçılık ile ilgilendiği biliniyor. Esin Moralıoğlu eşi ise İshak Cerit’tir. Esin Moralıoğlu nereli olduğu da merak ediliyor. Ünlü model Almanya doğumludur.

Esin Moralıoğlu filmleri

Esin Moralıoğlu filmleri arasında Zeynep rolünü canlandırdığı Tatar Ramazan, Şampiyon, Ispanaktan Nameler ve Okan Bayülgen ile Teoman’ın başrolünü paylaştığı Romantik filmi bulunuyor. Özellikle Esin Moralıoğlu Romantik filmindeki sahneleriyle bir dönem çok konuşulmuştu. Esin Moralıoğlu dizileri arasında ise Üç Yapraklı Yonca, Derya & Deniz, Masum Değiliz ve Bedel bulunuyor.

