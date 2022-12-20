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  4. Eşine az rastlanır olay! Anüsüne top mermisi sıkıştı, hastane boşaltıldı

Eşine az rastlanır olay! Anüsüne top mermisi sıkıştı, hastane boşaltıldı

20.12.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 88 yaşındaki bir adam anüsüne top mermisi sıkışması şikayetiyle acile başvurdu. Olay nedeniyle hastanenin bir kısmı top mermisinin patlaması ihtimaline karşı boşaltıldı ve bomba imha uzmanları yönlendirildi. Ameliyatla anüse sıkışan top mermisi çıkarılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşine az rastlanır olay! Anüsüne top mermisi sıkıştı, hastane boşaltıldı

Olay, Fransa'nın güney doğusundaki Toulon'da meydana geldi. Yaşlı bir adam anüsüne top mermisi sıkışması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Olayın gerçek olduğunun anlaşılması üzerine hastane, top mermisinin patlama ihtimaline karşı tahliye edilirken, hastaneye bomba imha uzmanları sevk edildi. Ameliyatla top mermisi anüsten çıkarılırken hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ANÜSÜNE TOP MERMİSİ SIKIŞTI

Fransa'nın güney doğusundaki Toulon'da 88 yaşındaki bir kişi, anüsüne II. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi sıkışması şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurdu. Olay üzerine acil duruma geçen hastane, top mermisinin patlama ihtimaline karşı tahliye edilirken, bomba imha uzmanları hastaneye yönlendirildi.

"ELMA, MANGO HATTA BİR TIRAŞ BIÇAĞI AMA TOP MERMİSİ ASLA"

Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı yaptığı açıklamada "Bir elma, bir mango, hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağandışı nesneler bulmaya alışkınız. Ama bir top mermisi? Asla!" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Top mermisinin patlama riskinin olmamasının ortaya çıkmasının ardından ameliyata alınan hastanın anüsünden 20 cm uzunluğunda top mermisi başarıyla çıkarıldı. 88 yaşındaki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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