Eşine mekan kapattı

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İyi ki varsınız Bergüzar Korel, doğum gününde her yıl ona anlamlı hediyeler hazırlayan fanlarına teşekkür etti. Instagram’ında fan kulübünün bugüne kadar kendisi için yaptıklarını paylaşan oyuncu, “Dünyanın her yerine elini uzatan, insana, çocuğa, hayvana böylesine dokunan bir ailem olduğu için çok mutluyum. İyi ki varsınız.”