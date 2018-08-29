Ünlü oyuncunun eşi Halit Ergenç, Korel’in doğum günü için Levent’teki La Boucherie adlı mekanı kapattı.
Eşine mekan kapattı
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Bergüzal Korel, önceki akşam 36 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun eşi Halit Ergenç, Korel’in doğum günü için Levent’teki La Boucherie adlı mekanı kapattı.
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Bergüzar Korel, 36’ncı yaşını önceki akşam Levent’teki La Boucherie adlı mekanda kutladı.
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Halit Ergenç’in organize ettiği partiye çiftin yakın dostları katıldı. Halit Ergenç, davetlilerin masalarının üzerine sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşmamaları için not yazdı.
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5 YIL SONRA KUTLAMA
Gözlerden uzakta kutlamak istedikleri doğum günü partisinin basın mensupları tarafından öğrenilmesiyle Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mekan kapısına gelerek poz verdi.
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Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi: “5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor” dedi.
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Muhabirlerin, Halit Ergenç’in aldığı hediyesi sorması üzerine Ergenç, “Biz o işi hallettik, bize özel” diyerek cevap verdi.
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Muhabirlerin “Halit bey romantik midir?” sorusuna Korel, “Çok romantik gerçekten, o kadar romantik ki” diyerek gülerek cevap verdi.
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İyi ki varsınız
Bergüzar Korel, doğum gününde her yıl ona anlamlı hediyeler hazırlayan fanlarına teşekkür etti. Instagram’ında fan kulübünün bugüne kadar kendisi için yaptıklarını paylaşan oyuncu, “Dünyanın her yerine elini uzatan, insana, çocuğa, hayvana böylesine dokunan bir ailem olduğu için çok mutluyum. İyi ki varsınız.”
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