Eşini benzinle yakarak öldürmüştü! Kendini böyle savundu: Yasak aşk iddiası

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan sanık Can Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapan Can Y, çalışmasına rıza göstermediği için eşi ile sürekli bu konuda aralarında tartışma yaşandığını iddia etti.

Yaşanan tartışmalar nedeniyle eşinin kendisini karakola şikayet ettikten sonra çocukları alarak kadın sığınma evine yerleştiğini belirten Can Y, "Bir süre sonra aynı iş yerindeki Sertaç isminde birisi beni arayarak, eşimin yanında olduğunu ve bu işin peşine düşmemem için beni uyardığını belirtti. Bu kişiyle telefonda tartıştık ve birkaç gün sonra da eşimle barışıp ayrı eve taşındık." dedi.

Yeni eve taşındıktan sonra eşiyle geçmişi geride bırakmaya karar verdiklerini ve iki gün sorun yaşamadıklarını öne süren Can Y, eşinin tekrar aynı iş yerinde çalışmak istediğini söylemesi üzerine yine tartıştıklarını iddia etti.

Can Y, savunmasında şunları kaydetti:

"SENİ SEVMİYORUM, SERTAÇ'I SEVİYORUM' DEDİ"

"Bana, 'Ya o iş yerinde çalışırım ya seni boşarım ya da Sertaç beni yine götürür.' dedi. Diğer arkadaşlarıyla bağ bahçe işinde çalışmasına izin verdim. Eve gelince Sertaç'ın yanında çalışmak istediğini söyleyince yine tartıştık. 'Seni sevmiyorum Sertaç'ı seviyorum, onun yanında mutluydum.' sözleri üzerine tokat attım. Sinir krizi geçirdi ve kendisini aracın altına atmak istedi. Buna müsaade etmedim ne yaptıysam sakinleşmedi. Gözüm döndü. Gözümü açtığımda her yer yangın yerine dönmüştü."