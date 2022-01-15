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  4. Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi

15.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğrayan Sadakatsiz'in Haluk'u Sergen, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir market çıkışı kendisinden yaşça küçük arkadaşı ile görüntülendi. Kadının arkadaşı olduğunu söyleyen Sergen, aşka kapılarını kapatmadı. İhanetin sorulduğu Sergen, "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen kendisinden yaşça küçük kadınla görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile görüntülenen Burak Sergen, yine aynı kadın arkadaşı ile alışverişte görüntülendi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"

Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra henüz yeni evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenen ünlü oyuncu, "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

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Burak Sergen
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