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  4. Eşiyle ilgili konuşan şarkıcı Kibariye'den bomba açıklama: "Her erkek yapar"

Eşiyle ilgili konuşan şarkıcı Kibariye'den bomba açıklama: "Her erkek yapar"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 12:23
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Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı Kibariye konser öncesi gazeteciler ile sohbet etti. Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi. Şarkıcı, "Her erkek yapar, yapmayan yok" dedi.

Eşiyle ilgili konuşan şarkıcı Kibariye'den bomba açıklama: "Her erkek yapar"

Kıbrıs'ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı Kibariye, konser önceki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Kibariye, sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

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"TORUNUNU ÇOK SEVEN BİR KADINIM"

Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında neler hissettiği yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."

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