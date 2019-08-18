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Eşiyle tartıştı, nehre atladı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.08.2019 21:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eşiyle tartıştığı iddiasıyla köprüden nehre atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Eşiyle tartıştı, nehre atladı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde çıplak halde bir kişinin köprünün altındaki su boruların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri eşiyle tartıştığı için köprüye çıktığı iddia edilen 35 yaşındaki N.T. isimli şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.T., Filyos nehrine atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre nehirde sürüklenen şahsı sudan Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. N.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak nehir

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