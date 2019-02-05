Eski eşi gözaltına alınan Özlem Yıldız suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz hafta oğlu Demir’le birlikte tatile çıkan ancak burada alacaklılarının şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan iş adamı Sinan Serter’in haberi magazin sayfalarına da yansımıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından apar topar Uludağ’a uçan ve oğlunun yaşadığı süreci en az hasarla atlatması adına üç günlük tatilinin geri kalanını onunla geçiren Özlem Yıldız 2. Sayfa mikrofonlarına o anlarla ilgili açıklamada bulundu.

“BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Yaşanan olayların ardından ilk kez açıklamada bulunan Özlem Yıldız şunları söyledi: “Sinan şimdilerde sıkıntılı bir süreçten geçiyor, zaten piyasa şu anda gerçekten çok kötü…. O çocuğumun babası ve hayatımın sonuna kadar da öyle kalacak, bu yüzden yaşadıklarına ve yaşananlara çok üzüldüm ama biz güçlü bir aileyiz ve onun üstesinden geleceğiz. Demir’in babasıyla yapacağı üç günlük bir tatildi böyle bir şey yaşayınca ben de yanına gittim ve kalan iki günü iyi geçirmesi adına yanında oldum, o süre bana tatil gibi gelmedi. Bu olayda çocuğum en az şekilde etkilensin diye gereken ilgi ve alakayı gösterdim”

