Eski eşine ikinci kez şans vermişti! Duygu Kumarki İsmail Hacıoğlu'nu hayatından tamamen çıkardı

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Boşandıktan sonra Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmaya karar vermişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Hacıoğlu ile Kumarki'den geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi.

Duygu Kumarki "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Kumarki bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklayan Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu.