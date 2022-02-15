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  4. Eski gelin adayı Naz Mila kalça ameliyatı oldu! "Sargılar çıksın bakalım"

Eski gelin adayı Naz Mila kalça ameliyatı oldu! "Sargılar çıksın bakalım"

15.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik programlarına katılarak adını duyurduktan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren fenomen gelin adayı Naz Mila bir dönem kalçasına estetik yaptırdığı anları paylaşarak dikkat çekmişti. Naz Mila bu sefer kalça ameliyatı oldu.

Eski gelin adayı Naz Mila kalça ameliyatı oldu! "Sargılar çıksın bakalım"

Gelin adayı olarak tanınan Naz Mila Youtube'da kalça estetiği olduğu anları sansür uygulamadan yayınlayarak dikkat çekmişti. Kalça protezi olduğu için pişman olduğunu geçtiğimiz gün soru-cevap etkinliğ yaparken itiraf eden Naz Mila şimdi de kalça ameliyatı oldu.

Sargıların çıkmasını bekleyen Naz Mila hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Mila bir sorunun yanıtını verirken küvette kıvrımlarını sergilediği bir pozu paylaştı ve "Sargılar çıksın bakalım" yazdı.

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NAZ MİLA ESTETİKSİZ HALİ

Naz Mila gelen sorular üzerine estetiksiz halini de paylaştı. İzdivaç programındaki halini paylaşan Mila "Ne fitre ne estetik var" yazdı.

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Naz Mila
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