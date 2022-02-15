Eski gelin adayı Naz Mila kalça ameliyatı oldu! "Sargılar çıksın bakalım"

Gelin adayı olarak tanınan Naz Mila Youtube'da kalça estetiği olduğu anları sansür uygulamadan yayınlayarak dikkat çekmişti. Kalça protezi olduğu için pişman olduğunu geçtiğimiz gün soru-cevap etkinliğ yaparken itiraf eden Naz Mila şimdi de kalça ameliyatı oldu.

Sargıların çıkmasını bekleyen Naz Mila hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Mila bir sorunun yanıtını verirken küvette kıvrımlarını sergilediği bir pozu paylaştı ve "Sargılar çıksın bakalım" yazdı.

NAZ MİLA ESTETİKSİZ HALİ

Naz Mila gelen sorular üzerine estetiksiz halini de paylaştı. İzdivaç programındaki halini paylaşan Mila "Ne fitre ne estetik var" yazdı.



