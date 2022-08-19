Eski gelin adayı Solmaz dekoltesiyle gelinin önüne geçti! Yorum yağdı

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyor.

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros yarışma sonrasında aldığı kilolarla bir hayli değişmişti. İddialı tarzıyla adından söz ettiren gelin adayı Solmaz son olarak bir düğünde sahne aldı.

Hem sırt hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros düğünde gelinin bile önüne geçti. Dansları ve hareketleriyle dikkat çeken gelin adayı Solmaz'a "Gelinden rol çalmışsın" yorumları yapıldı.



