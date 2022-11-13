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Eski güreşçi CJ 'Lana' Perry yarı çıplak soyunup mutfağa girdi! Sosyal medya fenomeni paylaşımıyla dudak uçuklattı

13.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Güreşi Endüstrisi'nin önde gelen kuruluşlarından WWE'nin eski güreşçilerinden biri olan, şimdi ise bir sosyal medya fenomeni olarak dikkat çeken CJ 'Lana' Perry, Instagram hesabında paylaştığı görüntüleriyle gündem oldu. Mutfakta çekilen oldukça seksi bir videosunu paylaşan Perry, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Eski güreşçi CJ 'Lana' Perry yarı çıplak soyunup mutfağa girdi! Sosyal medya fenomeni paylaşımıyla dudak uçuklattı

Eski WWE yıldızı CJ 'Lana' Perry, yakın zamanda paylaştığı Cadılar Bayramı fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Güzel fenomen şimdi de, ufak bir mutfakta çekilmiş yarı çıplak görüntüleriyle dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

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Pembe hoş bir iç çamaşırı giyen, ellerine ise pembe mutfak eldivenleri takmış Perry'nin, fırını kontrol etmek için eğildiği ve saçlarını savurup kameralara gülümsediği anların görüntüleri, hayranları tarafından sayısız beğeni ve yorum aldı.

RİNGE DÖNMESİNİ İSTİYORLAR

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Birçok hayranı, yine eşi Miro'nun ne kadar şanslı bir adam olduğuna dikkat çekti ve Perry'nin güzelliğini övdü. Kimileri ise bu kadar pembe bir görüntüden hoşlanmadıklarını dile getirerek Perry' ye yakışmadığını düşündüklerini belirttiler.

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Ancak yorumların büyük çoğunluğunun gündemi, hayranlarının Perry'nin ringe dönmesine olan isteğiydi.

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Güreş Sosyal medya fenomeni

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