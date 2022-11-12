53 yaşındaki sosyal medya fenomeni partner bulmak için ilan verdi! “30 yaşının altına olması gerekiyor”

Yaşına meydan okuyan fit görüntüsü sayesinde sosyal medyada gündem olmayı başaran 53 yaşındaki fenomen isim Andrea Sunshine, yetişkinlere uygun içerik hazırlaması için yeni bir partner arayışına girdiğini duyurdu. Fitness fenomeni ve vücut geliştirme sporcusu Sunshine, kiralık partnerinde sahip olmasını istediği özellikleri sıraladı.

ŞİMDİDEN 5 ADAY BELİRLENDİ

14 Kasım’dan itibaren sosyal medyada içerik üretmeye başlayacğaı partnerinin özelliklerini Sunshine, “30 yaşının altına olması gerekiyor. Antreman yapan ve fiziğine önem veren bir kişi istiyorum. Evli olmaması ve çocuğunun bulunmaması ana kriterim” dedi.

İçeriklerine uygun olarak şimdiden 5 ada belirlendiğini ifade eden Sunshine, “Özgüven olmazsa olmaz kriterim. Bir takım halinde çalışmalıyız. Bu yüzden aramızda mutlaka uyum olması gerekiyor. Profesyonel bir içerik üretebilmek için 5 adayla da provalara başladık. Aralarında seçim yapacağım” diye konuştu.