Sosyal medya fenomeni Elle Brooke örümcek kadın pozlarıyla dikkat çekti!

Instagramda yarım milyon takipçisi olan ve sık sık erotik görüntülerini paylaşarak hayranlarından milyonlarca beğeni toplayan Elle Brooke, bu kez de siyah renkte oldukça seksi tek parça bir iç çamaşırı içinde çekilmiş görüntülerini profilinde paylaştı.

SAYISIZ YORUM ALDI

Sayısız yorum alan gönderisindeki fotoğraflardan birinde, Brooke'un duvara tırmandığı görülüyordu. Birçok kullanıcı ''Örümcek adam da kim?'' diyerek Brooke'u örümcek kadın ilan ettiler ve güzelliğine övgüler yağdırdılar.

Brooke daha önce de Cadılar Bayramı temalı gönderisiyle benzer şekilde dikkatleri üzerine çekmiş ev gündem olmuştu.