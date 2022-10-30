Eski güzellik kraliçesi şimdi bir suçlu! Sevgilisini görmek için...

Eski Miss Rhode Island güzellik kraliçesi ve Güney Florida şehrinde seçilmiş bir yetkili olan Strout, geçen yıl romantik bir ilişki içinde olduğu bir tutukluyu görmek için üç kez Miami göçmenlik gözaltı merkezini ziyaret etti. Bu ziyaretleri gerçekleştirmek için ise hayatının hiçbir döneminde istihdam edilmediği bir hukuk bürosunda çalıştığını iddia etti ve bunu sahte evraklarla belgeledi.

HER ŞEYİ PLANLADI

Strout, o dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle yasal randevular dışında her türlü ziyaretin yasaklanması üzerine böyle bir girişimde bulundu. Genç kadın sevgilisini görebilmek için ayrıntılı bir plan hazırladı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerine bir hukuk firmasında avukat yardımcısı olarak çalıştığını söyledi. 36 yaşındaki kadın, bunu kanıtlamak için sahte bir evrak bile sundu.

NÜFUZUNU DA KULLANDI

Strout'un ziyaretlerinden birinde başlangıçta girişi reddedilince içeri girmek için North Bay Village komiser rozetini gösterdiği ve bir kamu görevlisi olarak nüfuzunu kullandığı da ortaya çıktı. Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Strout'un dolandırıcılık ve sahte iddialar ile federal bir tesise girmeye çalışmaktan suçlu olduğunu ve bir yıl denetimli serbestlik ve 50 saatlik toplum hizmeti cezasına çarptırıldığını söyledi.



