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Eski halini paylaşan Demet Şener estetik yorumundan rahatsız oldu

01.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisiyle öpüşme pozunu duvarına asmasıyla gündeme gelen Demet Şener gençlik dönemine ait bir paylaşım yaptı. Bir takipçisi de ünlü mankene estetikle ilgili bir yorum da bulununca Demet Şener bu yoruma kayıtsız kalamadı.

Eski halini paylaşan Demet Şener estetik yorumundan rahatsız oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü: "İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."

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Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yaptı.

Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını verdi.

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Demet Şener
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