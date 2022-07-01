Eski halini paylaşan Demet Şener estetik yorumundan rahatsız oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü: "İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."

Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yaptı.

Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını verdi.



