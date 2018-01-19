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Eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 14:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

Şarkıcı Murat Dalkılıç’a alacak davası açan eski hizmetçisi Emine Atamtürk’ü (55) mahkeme haklı buldu. Davacı Atamtürk, haksız fesih ve 20 günlük ücret alacağı için 12 bin lira tazminat kazandı. Eski hizmetçinin bayram, yıllık izin ve asgari geçim indirimi talebi ise reddedildi.

Eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davanın dilekçesinde, davacı Emine Atamtürk’ün 15 Mart 2013’te Murat Dalkılıç’ın evinde hizmetçi olarak işe girdiği ve temizlik, yemek, ütü gibi işleri yaptığı belirtildi. Dilekçe süreç şöyle anlatıldı:

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDI

“Atamtürk, 18 ay sonra 5 Ağustos 2014’te işten çıkarıldı. Normal çalışma süresi iş kanunu hükümlerine göre haftalık 45 saati, yani günde 11 saati aşmayacağı kuralı geçerliyken Atamtürk, Dalkılıç’ın keyfi görevlendirmesi doğrultusunda gece 02.00’lere kadar çalıştı. Normal günler saat 11.00’den akşam 18.00’e kadar çalışan Atamtürk, aylık 1800 lira maaş aldı. Maaşını tek seferde ya da banka yoluyla alması gerekirken, haftalık 450 lira şeklinde elden ve Dalkılıç’ın menajeri tarafından verildi. Çalıştığı süre boyunca yapılacağı söylenmesine karşın sigortası da yapılmadı.

MESAJLA İŞTEN ÇIKARILDI

Dolayısıyla asgari geçim indirim ücretinden de yararlanamadı. Dalkılıç, Atamtürk’ü resmi bayram tatillerinde de çalıştırdı. Çalıştığı bayram tatil paraları ödenmedi. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen Atamtürk’e haftada bir gün izin kullandırıldı. İşe girdiği tarihten bu yana aralıksız çalışan Atamtürk, kıdem tazminatına da hak kazandı. Ayrıca Atamtürk’e yıllık izin de verilmedi. Menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan Atamtürk’e, 15 Temmuz–15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Dalkılıç işveren tarafından kötü niyetle ödenmemiş olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve diğer alacaklarımız için şimdilik 520 liranın tahsilini istiyoruz.”

‘İDDİALAR GERÇEK DIŞI, YEMİN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Murat Dalkılıç ise bir süre yanında çalışan Atamtürk’ün iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia etti. Dalkılıç’ın avukatı iddialarla ilgili şu savunmayı sundu:

“Haftanın en az üç sabahı işe hep geç gelmiştir. Ayda birkaç defa gece 02.00’lere kadar çalıştığı doğru değildir. Murat Dalkılıç, sanatçı olup yılın yarısını şehir dışında geçirmektedir. Durum böyleyken davacının izin kullanmadığını açıklaması iyi niyete aykırıdır. Ayrıca bir yılını doldurmadan akrabasının evliliği nedeniyle bir hafta işe gelmedi. Düğünü olması nedeniyle davalı müvekkilim tarafından ekstra para yardımı aldı. Düğün elbisesi için dahi Atamtürk’e para verdi. Aldığı maaş 1800 lira değil 1200 liradır. Tüm maaşlarını aldı. Son maaşını alamadığı da doğru değil. Bu konuda davacıya yemin teklif edilmesini istiyoruz.”

DAVA KABUL EDİLDİ, TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Atamtürk’ün avukatı açtıkları davanın kabulünü, Dalkılıç’ın avukatı ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan hesaplama sonrası davacı Emine Atamtürk’ün açtığı davayı kabul etti. Mahkeme Dalkılıç’ın haksız fesih nedeniyle 10 bin 800 lira, 20 günlük işçi alacağı ücreti 1200 lira olmak üzere toplamda 12 bin lira tazminatın davacıya ödemesine karar verdi. Mahkeme, Atamtürk’ün bayram, yıllık izin ve asgari geçim indirimi talebinin de reddine karar verdi.

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