Eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davanın dilekçesinde, davacı Emine Atamtürk’ün 15 Mart 2013’te Murat Dalkılıç’ın evinde hizmetçi olarak işe girdiği ve temizlik, yemek, ütü gibi işleri yaptığı belirtildi. Dilekçe süreç şöyle anlatıldı:

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDI

“Atamtürk, 18 ay sonra 5 Ağustos 2014’te işten çıkarıldı. Normal çalışma süresi iş kanunu hükümlerine göre haftalık 45 saati, yani günde 11 saati aşmayacağı kuralı geçerliyken Atamtürk, Dalkılıç’ın keyfi görevlendirmesi doğrultusunda gece 02.00’lere kadar çalıştı. Normal günler saat 11.00’den akşam 18.00’e kadar çalışan Atamtürk, aylık 1800 lira maaş aldı. Maaşını tek seferde ya da banka yoluyla alması gerekirken, haftalık 450 lira şeklinde elden ve Dalkılıç’ın menajeri tarafından verildi. Çalıştığı süre boyunca yapılacağı söylenmesine karşın sigortası da yapılmadı.

MESAJLA İŞTEN ÇIKARILDI

Dolayısıyla asgari geçim indirim ücretinden de yararlanamadı. Dalkılıç, Atamtürk’ü resmi bayram tatillerinde de çalıştırdı. Çalıştığı bayram tatil paraları ödenmedi. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen Atamtürk’e haftada bir gün izin kullandırıldı. İşe girdiği tarihten bu yana aralıksız çalışan Atamtürk, kıdem tazminatına da hak kazandı. Ayrıca Atamtürk’e yıllık izin de verilmedi. Menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan Atamtürk’e, 15 Temmuz–15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Dalkılıç işveren tarafından kötü niyetle ödenmemiş olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti ve diğer alacaklarımız için şimdilik 520 liranın tahsilini istiyoruz.”