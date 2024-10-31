Eski Instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum​: Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Instagram platformunun dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığı bilinirken, ilgili sosyal mecrada oluşturulan hesapların nasıl silindiği merak konusu olur. Çünkü şifresi unutulan veya parolası yenilenemeyen profillerin doğrudan kalıcı olarak kaldırılması mümkün değildir. Ancak söz konusu sosyal medya platformu tarafından kullanıcılara sunulan avantajlar, parolanın yenilenmesi veya Instagram Destek Merkezi'ne ulaşılması sayesinde hesapların silinmesini kolaylaştırır.

Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da çeşitli iletişim yollarından yararlanılarak hesap oluşturulur. Bunlar arasında Facebook aracılığıyla kayıt olma veya telefon numarası, e-posta adresi kullanma gibi seçenekler sıralanır. Dolayısıyla "Eski instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum" diyen kişilere de söz edilen yöntemlerden yola çıkılarak çözüm önerileri sunulmalıdır.

İlgili sosyal medya platformundaki profiline giriş yapmasını sağlayan şifreyi unutan kişiler, hesap silme işlemini tamamlama konusunda zorluk yaşarlar. Ancak aşağıda sıralanan açıklamalar incelendiği takdirde bu sorunun çözümüne ulaşılmasını mümkün hâle getiren en uygun yöntem seçilebilir:

Instagram'ın her bir kullanıcıya "Şifremi Unuttum" butonuyla yeni parola oluşturma avantajı sunduğu görülür.

Bu butona tıklayan kullanıcıların ilk olarak hesap oluşturma sürecinde sisteme aktardıkları iletişim bilgisini ekrandaki kutucuğa yazmaları gerekir.

Yukarıdaki adım tamamlanırken Facebook hesabıyla geçiş yapma, e-posta adresini veya cep telefonu numarasını girme gibi opsiyonlardan yararlanılabilir.

Instagram profiliyle ilişkilendirilen iletişim ağına yönelik olan veriler sisteme aktarıldığı zaman kişiye parola sıfırlama linki gönderilir.

Şifre yenileme menüsüne ulaşan kullanıcı, kısa sürede yeni bir giriş parolası belirleyebilir.

Ardından güncel şifreyle hesaba erişim sağlanarak, sağ üst köşedeki simgeden profil ayarlarına geçiş yapılması gerekir.

Burada yer alan "Hesaplar Merkezi" sekmesinden "Kişisel Detaylar" başlığına tıklanır.

Erişim sağlanan kısımdan "Hesap Sahipliği ve Kontrolü" yazısı aracılığıyla profili dondurma veya silme seçeneklerine ulaşılabilir.

Son olarak "Hesabı Kalıcı Olarak Sil" butonuyla talep edilen işlem gerçekleştirilir.

Eski instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum sorunu ve çözümü

Uzun süredir kullanılmayan veya aktif olduğu hâlde şifresi unutulan bir Instagram hesabı kalıcı olarak silinecekse giriş parolasının güncellenmesi gerekir. Ancak şifresini yenileyemeyen kullanıcıların ek bir yöntemle profillerinin ilgili platformdan kaldırılmasını talep etmeleri mümkündür. Bu seçenek Instagram Destek Merkezi'ne bilgi verilmesini içerir. Dolayısıyla söz edilen sayfaya mobil cihazların ya da bilgisayarların arama motorlarından ulaşılmalıdır. Ayrıca uygulamanın giriş kısmından da Instagram Destek Merkezi'ne pratik şekilde erişilmesi uygundur.

Yardım sayfasına giriş yapanların temel sorulara cevap olan şıkları işaretleyerek taleplerini bir mesaj hâlinde yetkili birimlere iletmeleri mümkündür. Böylece şifresi unutulan ve yenilenemeyen profillerin platformdan kalıcı olarak silinmesi istenebilir.