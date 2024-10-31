HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Eski Instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum​: Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Eski Instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum​: Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.10.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları arasında öne çıkan Instagram'da çeşitli iletişim seçeneklerinden yararlanılarak hesap oluşturulur. Profilin şifresi yenilenirken veya hesabı kalıcı olarak silme işlemi talep edilirken de bu verilere ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla Instagram giriş parolasını unutan ve yenileyemeyen kişilere hesap silme yöntemi olarak sıralanan çeşitli ipuçları açıklanmalıdır.

Eski Instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum​: Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Instagram platformunun dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığı bilinirken, ilgili sosyal mecrada oluşturulan hesapların nasıl silindiği merak konusu olur. Çünkü şifresi unutulan veya parolası yenilenemeyen profillerin doğrudan kalıcı olarak kaldırılması mümkün değildir. Ancak söz konusu sosyal medya platformu tarafından kullanıcılara sunulan avantajlar, parolanın yenilenmesi veya Instagram Destek Merkezi'ne ulaşılması sayesinde hesapların silinmesini kolaylaştırır.

Şifresi unutulan eski Instagram hesabı nasıl kapatılır?

Yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da çeşitli iletişim yollarından yararlanılarak hesap oluşturulur. Bunlar arasında Facebook aracılığıyla kayıt olma veya telefon numarası, e-posta adresi kullanma gibi seçenekler sıralanır. Dolayısıyla "Eski instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum" diyen kişilere de söz edilen yöntemlerden yola çıkılarak çözüm önerileri sunulmalıdır.

İlgili sosyal medya platformundaki profiline giriş yapmasını sağlayan şifreyi unutan kişiler, hesap silme işlemini tamamlama konusunda zorluk yaşarlar. Ancak aşağıda sıralanan açıklamalar incelendiği takdirde bu sorunun çözümüne ulaşılmasını mümkün hâle getiren en uygun yöntem seçilebilir:

  • Instagram'ın her bir kullanıcıya "Şifremi Unuttum" butonuyla yeni parola oluşturma avantajı sunduğu görülür.
  • Bu butona tıklayan kullanıcıların ilk olarak hesap oluşturma sürecinde sisteme aktardıkları iletişim bilgisini ekrandaki kutucuğa yazmaları gerekir.
  • Yukarıdaki adım tamamlanırken Facebook hesabıyla geçiş yapma, e-posta adresini veya cep telefonu numarasını girme gibi opsiyonlardan yararlanılabilir.
  • Instagram profiliyle ilişkilendirilen iletişim ağına yönelik olan veriler sisteme aktarıldığı zaman kişiye parola sıfırlama linki gönderilir.
  • Şifre yenileme menüsüne ulaşan kullanıcı, kısa sürede yeni bir giriş parolası belirleyebilir.
  • Ardından güncel şifreyle hesaba erişim sağlanarak, sağ üst köşedeki simgeden profil ayarlarına geçiş yapılması gerekir.
  • Burada yer alan "Hesaplar Merkezi" sekmesinden "Kişisel Detaylar" başlığına tıklanır.
  • Erişim sağlanan kısımdan "Hesap Sahipliği ve Kontrolü" yazısı aracılığıyla profili dondurma veya silme seçeneklerine ulaşılabilir.
  • Son olarak "Hesabı Kalıcı Olarak Sil" butonuyla talep edilen işlem gerçekleştirilir.

Eski instagram hesabımı kapatmak istiyorum ama şifremi unuttum sorunu ve çözümü

Uzun süredir kullanılmayan veya aktif olduğu hâlde şifresi unutulan bir Instagram hesabı kalıcı olarak silinecekse giriş parolasının güncellenmesi gerekir. Ancak şifresini yenileyemeyen kullanıcıların ek bir yöntemle profillerinin ilgili platformdan kaldırılmasını talep etmeleri mümkündür. Bu seçenek Instagram Destek Merkezi'ne bilgi verilmesini içerir. Dolayısıyla söz edilen sayfaya mobil cihazların ya da bilgisayarların arama motorlarından ulaşılmalıdır. Ayrıca uygulamanın giriş kısmından da Instagram Destek Merkezi'ne pratik şekilde erişilmesi uygundur.

Yardım sayfasına giriş yapanların temel sorulara cevap olan şıkları işaretleyerek taleplerini bir mesaj hâlinde yetkili birimlere iletmeleri mümkündür. Böylece şifresi unutulan ve yenilenemeyen profillerin platformdan kalıcı olarak silinmesi istenebilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Instagram hesap silme şifre ınstagram hesabı
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

TUSAŞ saldırganının ağabeyi işten çıkarıldı

TUSAŞ saldırganının ağabeyi işten çıkarıldı

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti!

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Esenyurt gerilimi tırmanıyor...

Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

Bir şehri sarsan olay! 31 Mart'ta bir kez daha seçilmişti: Belediye Başkanı tacizden gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.