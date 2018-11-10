Eski kayınpederinden Rafet El Roman’a 1 liralık dava!

Sabah gazetesinin haberine göre; Rafet El Roman, eski kayınpederi olan Vizyon Ajans'ın sahibi Atilla Kaplakarslan hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle davalık oldu.

2014 yılında Almanya'da evlendiği Ceren Kaplakarslan'dan 2016'da boşanan El Roman, boşanma davasından birkaç gün önce sosyal medyada eski kayınpederi aleyhinde paylaşımda bulundu. Şarkıcı, iddiaya göre paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'EVLEN KIZIMLA HER ŞEY İYİ OLACAK'

"Atilla Kaplakarslan sen hayatımda tanıdığım, en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın. Yavşak; 'Evlen kızımla, her şey iyi olacak, rahat edeceksiniz' diye yalvarıp sonra 'Biz onu damat olarak kabul etmedik' diyendir."

Atilla Kaplakarslan, bu paylaşım sonrası, sosyal medyada kendisine 'Yalancı, yalaka, yavşak' dediği iddiasıyla eski damadına 1 liralık tazminat davası açtı. Hakareti Atilla Kaplakaraslan'ın başlattığını iddia eden Rafet El Roman, bin liralık karşı dava açtı. İkili arasındaki dava devam ederken, Atilla Kaplakarslan eski damadını savcılığa ihbar etti. Soruşturma kapsamında Rafet El Roman'ın ifadesine başvuruldu. Rafet El Roman, eski kayınpederinin basına verdiği demeçler nedeniyle bu sözleri kullandığını beyan etti.

UZLAŞAMADILAR

Dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi ancak taraflar uzlaşmaya varamadı. Cumhuriyet savcısı Hakan Aksoy'ın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcı Aksoy, Rafet El Roman hakkında 'hakaret' suçundan dava açtı. İddianamede, Rafet El Roman'ın paylaşımlarının hakaret suçu oluşturduğu belirtildi. Rafet El Roman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

