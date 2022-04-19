Eski Maryland belediye başkanı Andrew Bradshaw, sevgilisinin cinsel görüntülerini paylaşmıştı! Cezası belli oldu

Maryland Belediye Başkanı Andrew Bradsaw, sevgilisiyle ilişkisi sona erdikten sonra internet üzerine cinsel içerikli görüntülerini dağıtmaktan suçlu bulunmuştu. Eski belediye başkanı kendisinin oluşturduğu farklı hesaplardan Reddit’te en az 10 farklı görseli paylaşma suçundan kasım ayında tutuklandı. Bradsaw, en fazla iki yıl hapis cezası ve her bir sayı için 5.000 dolar (yaklaşık 73 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Olayın ortaya çıkmasından sonra Bradshaw, belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

CEZASI BELİRLENDİ

Maryland yasalarına göre, bir başkasının mahrem bölgelerini açığa çıkartmak kişinin özel haklarına zarar vermek ve taciz etmek suçuyla eşdeğer olarak tanımlandı. Özel bir görsel temsilini rızası olmadan dağıtmak yasa dışı olduğunu belirten savcılık Bradshaw’a hapis cezası verilmişti. Anlaşma uyarınca tüm hapis cezası ertelendi. 32 yaşındaki Bradshaw'a ayrıca 5.000 dolar (yaklaşık 73 bin TL) ve mağdura 750 dolar (yaklaşık 11 bin TL) tazminat ödemesi ve 100 saatlik toplum hizmetini tamamlaması emredildi.



