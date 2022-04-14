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Sağlık Bakanı sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı! Ülkeyi karıştıran yasak aşkın videosu olay olmuştu karar çıktı...

14.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un sekreteri Monica Lewinsky ile yakalanması uzun süre ülke gündemini meşgul etmişti. Benzer bir olay da İngiltere'de yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mecliste sekreteriyle birlikte yakınlaşırken yakalandı. Bu yaşananların ardından istifa eden Hancock hakkında dava açıldı.

Sağlık Bakanı sekreteriyle bakanlıkta öpüşürken yakalandı! Ülkeyi karıştıran yasak aşkın videosu olay olmuştu karar çıktı...

Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan İngiltere, uzun süredir eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yasak aşk skandalını konuşuyor. Sekreteri Gina Coladangelo ile birlikte parlementoda öpüşürken yakalanan Matt Hancock istifa etmişti. Evli olan Hancock'un eşi de boşanma davası açmıştı. Ada'yı karıştıran skandalın ardından yeni gelişmeyi duyurdular.

MYNET - DIŞ HABER

BAKANLIKTA ÖPÜŞÜNCE HEM İŞİNİ HEM EŞİNİ KAYBETTİ!

Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yardımcısı Gina Coladangelo ile bakanlıkta öpüşürken kameraya yakalanınca işini ve eşini kaybetmişti. 9 ay süren davanın ardından Hancock, tek bir suçlama bile olmadan özgürlüğünü kazandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, vakalardaki artış nedeniyle önümüzdeki haftalarda Ulusal Sağlık Sistemi üzerindeki baskının artmasını beklediklerini ve otellerin devreye sokulmasının

9 AY SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAZANDI

Üst düzey avukat Gavin Millar QC, kararı memnuniyetle karşıladı ama bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini de vurguladı.

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Dokuz ay süren soruşturmanın, en az 35.000 £ 'a mal olduğu belirtildi. Davanın ardından milletvekili Julian Knight, bunun tam bir zaman ve çaba kaybı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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