Eski MasterChef Barış Demir'in yarışma hakkındaki açıklaması gündem oldu! 'Gözüktüğü gibi değil...'

Ekranların sevilen yemek yarışmacı MasterChef Türkiye'ye 2022 yılında katıldıktan sonra performansı ve yaşadığı polemiklerle adından sık sık söz ettiren Barış Demir, yarışmayla ilgili sözleriyle yeniden gündem oldu.

"GÖZÜKTÜĞÜ GİBİ BİR YARIŞMA DEĞİL"

Dönerci olarak hayatına devam eden Barış Demir, ChefStory isimli YouTube kanalına konuk oldu. Demir, "MasterChef yarışması dışarıdan gözüktüğü gibi bir yarışma değil. Yarışmacılar tam bir kurt gibi. Başarı için, ekranda kendini iyi göstermek için orada her şeyi yapabilen insanlar var. " dedi.

"Ben kameralar yokmuş gibi davrandım. Kameralara oynamadım. Kameralara oynasaydım bu zamana kadar gerçekten en sevilen tip olacağımı da biliyorum." diyen eski yarışmacı "Doğal oldum, içimdekini hiçbir zaman saklayamadım. O yarışmada gerçekten sırf başarı için kazanmak için her şeyi yapabilecek tipler var." ifadelerini kullandı.