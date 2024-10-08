MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eski MasterChef Barış Demir'in yarışma hakkındaki açıklaması gündem oldu! 'Gözüktüğü gibi değil...'

Eski MasterChef Barış Demir'in yarışma hakkındaki açıklaması gündem oldu! 'Gözüktüğü gibi değil...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin en unutulmayan yarışmacıları arasında yer alan Barış Demir, yarışmayla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı. Konuk olduğu YouTube kanalında yarışmanın dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını söyledi.

Eski MasterChef Barış Demir'in yarışma hakkındaki açıklaması gündem oldu! 'Gözüktüğü gibi değil...'

Ekranların sevilen yemek yarışmacı MasterChef Türkiye'ye 2022 yılında katıldıktan sonra performansı ve yaşadığı polemiklerle adından sık sık söz ettiren Barış Demir, yarışmayla ilgili sözleriyle yeniden gündem oldu.

630781174e3fe0175ce885dc

"GÖZÜKTÜĞÜ GİBİ BİR YARIŞMA DEĞİL"

Dönerci olarak hayatına devam eden Barış Demir, ChefStory isimli YouTube kanalına konuk oldu. Demir, "MasterChef yarışması dışarıdan gözüktüğü gibi bir yarışma değil. Yarışmacılar tam bir kurt gibi. Başarı için, ekranda kendini iyi göstermek için orada her şeyi yapabilen insanlar var. " dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-08 145151

"Ben kameralar yokmuş gibi davrandım. Kameralara oynamadım. Kameralara oynasaydım bu zamana kadar gerçekten en sevilen tip olacağımı da biliyorum." diyen eski yarışmacı "Doğal oldum, içimdekini hiçbir zaman saklayamadım. O yarışmada gerçekten sırf başarı için kazanmak için her şeyi yapabilecek tipler var." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

 Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

 Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

 Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

 Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

 En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

 Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi

Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
15 yıllık sır çözüldü

15 yıllık sır çözüldü

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.