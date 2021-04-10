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  4. Eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

10.04.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da eski milletvekili ve avukat Mehdi Keskin, otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olağan genel kuruluna katılmak için otomobiliyle Kastamonu Barosuna gelen 83 yaşındaki Keskin, bina önünde otomobilinin içinde kalp krizi geçirdi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Keskin'in vefatı nedeniyle genel kurul 17 Nisan'a ertelendi.

Kastamonu Barosuna bağlı olarak 56 yıldır serbest avukatlık yapan Keskin, Adalet Partisinden 15. dönem milletvekilliği ile Kastamonu Baro Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

ÖCALAN'IN DAVASINDA GÖREV YAPMIŞTI

Keskin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı davada şehit aileleri adına müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

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