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  4. Ankara Valiliği'nden "Gergerlioğlu" açıklaması: İddialar asılsızdır

Ankara Valiliği'nden "Gergerlioğlu" açıklaması: İddialar asılsızdır

06.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği, eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Ankara Valiliği'nden "Gergerlioğlu" açıklaması: İddialar asılsızdır

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkumiyet cezası Yargıtayca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan eski milletvekili Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan saat 19.50'de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55’te cezaevine teslim edilmiştir. Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır."

(AA)

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Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Halkların Demokratik Partisi

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